80 adet kaçak telefon ele geçirildi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:44

Güncelleme: 21.11.2024 - 09:44

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekiplerce yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 80 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 228 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheliye adli işlem uygulandığı öğrenildi.