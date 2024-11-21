80 adet kaçak telefon ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerince piyasa değeri 2 milyon TL olan 80 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheliye işlem uygulandı.

80 adet kaçak telefon ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:44

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekiplerce yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 80 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 228 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheliye adli işlem uygulandığı öğrenildi.


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