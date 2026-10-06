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80 yaşındaki Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu

80 yaşındaki Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu

6.10.2026 10:09:00
Güncellenme:
DHA
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80 yaşındaki Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu

Yalova’da kaybolan Alzheimer hastası Hikmet S. (80) ormanda termal dronla yapılan aramada dereye düştüğü tespit edilerek kurtarıldı.
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Yakınları, dün akşam saatlerinde Hikmet S.’nin Paşakent Mahallesi’ndeki evinde olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve YSAK ekipleri sevk edildi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hikmet S. için 3 arazi aracı, 1 termal dron ve 10 personelle arama çalışması başlatıldı. Termal dronla yapılan aramada Hikmet S.’nin ormada dereye düştüğü tespit edildi.

DURUMU İYİ

Ekipler Hikmet S.’yi, sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaralı halde kurtardı.

UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet S. sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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