81 ilde 'güvenli eğitim' uygulaması; aranan 515 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde gerçekleştirilen 'güvenli eğitim' uygulamasında, aranan 515 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçe ve umuma açık iş yerlerini denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, arananları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile umuma açık iş yerlerine yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamaya 10 bin 825 karma ekip ile 38 bin 747 emniyet ve jandarma personeli katıldı. Uygulamada başta 26 bin 426 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 36 bin 75 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.
Denetimlerde; 46 iş yeri hakkında idari işlem yapılırken, 29 yaralama, 17 hırsızlık, 15 dolandırıcılık, 15 tehdit, 9 hakaret, 134 diğer suçlar ve 296 yoklama kaçağı-bakaya olmak üzere aranan 515 kişi yakalandı.
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