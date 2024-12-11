81 yaşındaki kadının acı ölümü: Evinin önündeki su kuyusuna düşüp hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fatma Ballı (81), evinin önündeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

81 yaşındaki kadının acı ölümü: Evinin önündeki su kuyusuna düşüp hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:54

Bademli Mahallesi Hacı Musa Küme Evleri mevkisinde dün saat 19.00 sıralarında Fatma Ballı, birlikte yaşadığı kızı hayvanlara baktığı sırada ortadan kayboldu.

Yakınları, Fatma Ballı'yı göremeyince çevrede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı. Ballı, yaklaşık 2 saat sonra kızı tarafından evinin önündeki 20 metre derinliğindeki su kuyusunun 10'uncu metresindeki beton basamakta bulundu.

İhbarla bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla Fatma Ballı su kuyusundan çıkarıldı. Ballı'nın su kuyusuna düşerek öldüğü belirlendi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Ballı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #112 Acil #İzmir

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