Cumhuriyet Gazetesi Logo
86 yaşındaki kadın su kuyusunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

86 yaşındaki kadın su kuyusunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

27.09.2026 19:08:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
86 yaşındaki kadın su kuyusunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'ın (86) cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında, bir su kuyusunda kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 5 metre derinliğindeki kuyudaki cansız bedenin, dünden beri kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'a ait olduğu belirlendi.

Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Kadın #Manisa #ölü bulundu