9 kişiye mezar olmuştu: Madencioğlu Apartmanı davasında karar

6 Şubat depremlerinin ilkinde Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Madencioğlu Apartmanı yıkıldı.

Enkaz altında kalan A. A., A. A., B. S., F. A., F. A., M. Ç. K., M. A., Ö. K. ve S. K., hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Madencioğlu Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin dava Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülerek karara bağlandı.

Mahkemede, sanıklar M.K., M. A., N.S., M.B. ile M.H.B., sorumluluklarına aykırı hareket ederek binanın yıkılmasına ve 9 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle "Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan yargılandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA EKSİKLİKLER SIRALANDI

Bursa Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, binanın depreme karşı performansının yetersiz olduğu belirlendi.

Raporda, kolon ve kirişlerde yeterli etriye ile donatının kullanılmadığı, beton malzemesinin dayanım açısından yetersiz olduğu, statik projeye aykırı olarak fazladan bir normal kat inşa edildiği ve statik hesaplamalarda ciddi eksiklikler bulunduğu tespit edildi.

5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Yargılama sonucunda, binanın enkazında eşini ve 2 çocuğunu da kaybeden M. A. 10 yıl, M. K. ile N. S. 11’er yıl 3’er ay, M. B.ve M. H. B. ise 8’er yıl 10’ar ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca 5 sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.