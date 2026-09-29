9 yasa dışı bahis sitesine operasyon: 4,1 milyar liralık bahis trafiği mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin söz konusu yapılarda yönetici, finans sorumlusu, canlı destek personeli, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak faaliyet yürüttükleri belirlendi.

HESAPLARDA 4,1 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında toplam 4,1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı bahis faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 29 Eylül'de İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa'da toplam 32 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü değerlendirilen adreslerde aramalar yapıldı. Baskınlarda bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi, çağrı merkezi çalışanlarının müşterilerle iletişim sırasında kullandığı hazır metinler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

505 BANKA HESABI VE 82 KRİPTO CÜZDANINA BLOKE

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke uygulandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.