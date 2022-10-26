9 yaşındaki Berat'ın öldüğü kazada kahreden ayrıntı
Konya'da, hafif ticari aracın kamyona çarpmasıyla Berat Yalçın'ın (9) öldüğü, ailesinden 3 kişinin yaralandığı kazanın, Yalçın ailesinin, cezaevindeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketleri Mardin'e dönerken meydana geldiği öğrenildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Ereğli-Karapınar kara yolunun 17'nci kilometresinde, 25 Ekim Salı günü saat 21.00 sıralarında; Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, Selami Keleş'in kullandığı 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı.
Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçtaki Berat Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi; Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Berat Yalçın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
MEMLEKETLERİNE DÖNÜYORLARMIŞ
Kazada, hafif ticari araçtaki Yalçın ailesinin, Konya'da cezaevindeki yakınları ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra memleketleri Mardin'e dönüşe geçtikleri belirtildi.
Yaralılardan Özlem Yalçın'ın ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, diğer 2 yaralının ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Berat'ın, memleketleri Mardin'de defnedilmesi bekleniyor. Kazadan yara almadan kurtulan 2 sürücü ise ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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