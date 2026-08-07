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9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama

9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama

7.08.2026 10:29:00
Güncellenme:
AA
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9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen böcek ilaçlamasıyla ilgili gözaltına alınan komşu ile ilaçlama şirketinin müdürü tutuklandı.

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Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle önceki akşam zehirlendiği ileri sürülen çocuğun hayatını kaybetmesi, annesinin de tedavi altına alınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ev sahibi Z.B., ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev sahibi ve şirket müdürü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı, önceki akşam eve geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulmuş, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürmüştü.

Yusuf Talha, hava ambulansıyla sevk edildiği İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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