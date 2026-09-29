9 yıl sonra gelen karar: Barış Akademisyeni Elçin Aktoprak görevine iade edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için görevinden ihraç edilen Doç. Dr. Elçin Aktoprak görevine iade edildi.
Aktoprak, 9 yıl süren hukuki mücadelesini kazanmasının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevine iade edildi. Aktoprak, Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesiydi.
Doç. Dr. Elçin Aktoprak, Şubat 2017'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilmişti.
Aktoprak aynı zamanda Mülkiyeliler Birliği'nde önceki dönemde İkinci Başkan ve Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Elçin Aktoprak, İnsan Hakları Okulu'nda da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev üstleniyor.
Aktoprak'ın göreve iade edildiğini duyuran Mülkiyeliler Birliği'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Şubat 2017’de, barış imzacısı olduğu için Fakültemizden ihraç edilen; önceki dönem İkinci Başkanımız, Yüksek Danışma Kurulu üyemiz ve hocamız Doç. Dr. Elçin Aktoprak’ın görevine iade edilmesinin sevincini yaşıyoruz."
Şubat 2017’de, barış imzacısı olduğu için Fakültemizden ihraç edilen; önceki dönem İkinci Başkanımız, Yüksek Danışma Kurulu üyemiz ve hocamız Doç. Dr. Elçin Aktoprak’ın görevine iade edilmesinin sevincini yaşıyoruz. pic.twitter.com/g3aGxzStbS— Mülkiyeliler Birliği (@mulkiyeliler) September 29, 2026