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91 milletvekili istifa edip YENİ Parti'ye katılmıştı: İşte CHP'de kalan 44 vekil

91 milletvekili istifa edip YENİ Parti'ye katılmıştı: İşte CHP'de kalan 44 vekil

24.07.2026 16:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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91 milletvekili istifa edip YENİ Parti'ye katılmıştı: İşte CHP'de kalan 44 vekil

Özgür Özel'in kuruluşunu bugün ilan ettiği YENİ Parti'ye CHP'den istifa eden 91 milletvekili katıldı. Meclis'te milletvekili sayısı açısından 5. sıraya gerileyen CHP'de ise 44 milletvekili kaldı.

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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasıyla başlayan süreç, partide büyük bir kopuşu da beraberinde getirdi.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti bugün ilan edilirken, kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

YENİ Parti'ye mevcut 135 milletvekilinin 91'i katılırken, butlancı CHP yönetiminin başında bulunduğu partide 44 milletvekili kaldı.

TBMM'de en fazla milletvekili sayısına sahip 5'inci parti olan CHP'de kalan 44 milletvekilleri şöyle:

Müzeyyen Şevkin

Deniz Demir

Semra Dinçer

Sururi Çorabatır

Hüseyin Yıldız

Serkan Sarı

Aysu Bankoğlu

Türker Ateş

Orhan Sarıbal

Gülizar Biçer Karaca

Ahmet Baran Yazgan

Gürsel Erol

Jale Nur Süllü

Hasan Öztürkmen

Mehmet Güzelmansur

Nermin Yıldırım Kara

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Gamze Akkuş İlgezdi

İlhan Kesici

Oğuz Kaan Salıcı

Enis Berberoğlu

Rahmi Aşkın Türeli

Rıfat Toruntay Nalbantoğlu

Sevda Erdan Kılıç

Ali Öztunç

İnan Akgün Alp

Cevdet Akay

Vecdi Gündoğdu

Barış Bektaş

Selma Aliye Kavaf

Ali Fazıl Kasap

Gülcan Kış

Ömer Fethi Gürer

Mustafa Adıgüzel

Cem Avşar

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Nurten Yontar

Kadim Durmaz

Ali Karaoba

Tahsin Becan

Yüksel Mansur Kılınç

Mahir Polat

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