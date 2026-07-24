91 milletvekili istifa edip YENİ Parti'ye katılmıştı: İşte CHP'de kalan 44 vekil

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasıyla başlayan süreç, partide büyük bir kopuşu da beraberinde getirdi.
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti bugün ilan edilirken, kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.
YENİ Parti'ye mevcut 135 milletvekilinin 91'i katılırken, butlancı CHP yönetiminin başında bulunduğu partide 44 milletvekili kaldı.
TBMM'de en fazla milletvekili sayısına sahip 5'inci parti olan CHP'de kalan 44 milletvekilleri şöyle:
Müzeyyen Şevkin
Deniz Demir
Semra Dinçer
Sururi Çorabatır
Hüseyin Yıldız
Serkan Sarı
Aysu Bankoğlu
Türker Ateş
Orhan Sarıbal
Gülizar Biçer Karaca
Ahmet Baran Yazgan
Gürsel Erol
Jale Nur Süllü
Hasan Öztürkmen
Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Gamze Akkuş İlgezdi
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Enis Berberoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Rıfat Toruntay Nalbantoğlu
Sevda Erdan Kılıç
Ali Öztunç
İnan Akgün Alp
Cevdet Akay
Vecdi Gündoğdu
Barış Bektaş
Selma Aliye Kavaf
Ali Fazıl Kasap
Gülcan Kış
Ömer Fethi Gürer
Mustafa Adıgüzel
Cem Avşar
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Nurten Yontar
Kadim Durmaz
Ali Karaoba
Tahsin Becan
Yüksel Mansur Kılınç
Mahir Polat