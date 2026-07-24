91 milletvekili istifa etti : İşte YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan 91 isim

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa etti.
İstifasını veren 91 milletvekili, YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini imzaladı ve evraklar İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.
ANA MUHALEFET PARTİSİ OLUYOR
Yeni Meclis dağılımna göre AKP 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci büyük siyasi parti olacak. DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilecek. Bu tabloya göre yeni ana muhalefet partisi YENİ Parti olarak görünüyor.
91 KİŞİNİN TAM LİSTESİ
YENİ Parti'ye katılacak olan 91 milletvekilinin isim listesi belli oldu.
İşte YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda bulunan milletvekilleri:
1 - Ahmet Tuncay Özkan
2 - Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3 - Ali Gökçek
4 - Ali Mahir Başarır
5 - Aliye Coşar
6 - Aliye Timisi Ersever
7 - Asu Kaya
8 - Aşkın Genç
9 - Ayça Taşkent
10 - Ayhan Barut
11 - Aykut Kaya
12 - Aylin Yaman
13 - Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
14 - Barış Karadeniz
15 - Bekir Başevirgen
16 - Bilal Bilici
17 - Burhanettin Bulut
18 - Bülent Tezcan
19 - Cavit Arı
20 - Cemal Enginyurt
21 -Cumhur Uzun
22 - Deniz Yavuzyılmaz
23 - Deniz Yücel
24 - Doğan Demir
25 - Ednan Arslan
26 - Elvan Işık Gezmiş
27 - Ensar Aytekin
28 - Evrim Karakoz
29 - Evrim Rızvanoğlu Emir
30 - Eylem Ertuğ Ertuğrul
31 - Fahri Özkan
32 - Fethi Açıkel
33 - Gamze Taşcıer
34 - Gizem Özcan
35 - Gökan Zeybek
36 - Gökçe Gökçen
37 - Gökhan Günaydın
38 - Harun Özgür Yıldızlı
39 - Hasan Öztürk
40 - Hikmet Yalım Halıcı
41 - İbrahim Arslan
42 - İsmail Atakan Ünver
43 - İsmet Güneşhan
44 - İzzet Akbulut
45 - Kayıhan Pala
46 - Mahmut Tanal
47 - Mehmet Salih Uzun
48 - Mehmet Tahtasız
49 - Melih Meriç
50 - Metin İlhan
51 - Murat Bakan
52 - Murat Çan
53 - Murat Emir
54 - Mustafa Erdem
55 - Mustafa Sarıgül
56 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu
57 - Mühip Kanko
58 - Nail Çiler
59 - Namık Tan
60 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu
61 - Okan Konuralp
62 - Orhan Sümer
63 - Özgür Ceylan
64 - Özgür Erdem İncesu
65 - Özgür Karabat
66 - Özgür Özel
67 - Reşat Karagöz
68 - Seda Kaya Ösen
69 - Servet Mullaoğlu
70 - Seyit Torun
71 - Sibel Suiçmez
72 - Suat Özçağdaş
73 - Süleyman Bülbül
74 - Süreyya Öneş Derici
75 - Şeref Arpacı
76 - Tahsin Ocaklı
77 - Talat Dinçer
78 - Talih Özcan
79 - Tekin Bingöl
80 - Turan Taşkın Özer
81 - Türkan Elçi
82 - Uğur Bayraktutan
83 - Ulaş Karasu
84 - Umut Akdoğan
85 - Utku Çakırözer
86 - Ümit Özlale
87 - Veli Ağbaba
88 - Yaşar Tüzün
89 - Yunus Emre
90 - Yüksel Taşkın
91 - Zeynel Emre