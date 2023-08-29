92. İEF kapılarını açmak için gün sayıyor

Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:56

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:56

İzmir’in “2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “gençlik” teması ile bu yıl 1 - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyetin 100. yıldönümünde, “Gençlik: Bugünün öncüsü” sloganıyla gençlerin vizyonunu ve enerjisini merkezine oturtacak. Fuarın açılmasına sayılı günler kala, Kültürpark’ın her noktasında hazırlık çalışmaları devam ediyor.

ALANDA YOĞUN TEMPO

Kültürpark’ta yapılan çalışmalar kapsamında ünlü isimlerin sahne alacağı Çim Konserleri alanı, Rock&More ve Başka Bir Tarım Mümkün sahneleri, onur konuğu il Şanlıurfa’nın ve katılımcıların stantları, gençlik aktivitelerin yapılacağı alanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve diğer belediyelerin bulunacağı bölümlerde çalışmalar sona yaklaştı. Fuarın açılacağı 1 Eylül Cuma gününe kadar hazırlıklar tamamlanacak.

KAPILAR AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin simgelerinden Kültürpark'ın doğal dokusunu geliştirerek koruma ve kent belleğine sahip çıkma hedefi yönünde yaptığı restorasyonda da sona yaklaşıldı. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve zamanla yıpranan Kültürpark'ın Lozan kapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına 9 Eylül ve Montrö kapılarında devam etti. Aslına uygun olarak yapılan kapıların da açılışa yetişmesi planlanıyor.

İEF, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve etkinlikler 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.