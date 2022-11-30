30 Kasım 2022 Çarşamba, 05:40

Getty Images

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Suriye’deki olası bir kara operasyonunun, IŞİD’e karşı savaşta elde edilen kazanımları “ciddi bir şekilde” tehlikeye atacağını söyledi ve itidal çağrısı yaptı.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder “Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın IŞİD’e karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır” dedi.

“Benzer şekilde, Tükiye’nin sınırları içinde meydana gelen terör eylemleri konusundaki meşru güvenlik kaygılarını tanıyoruz” şeklinde konuşan Ryder, Türkiye’nin Suriye’deki potansiyel bir kara operasyonu konusunda kaygı duymaya devam ettiklerini belirtti ve “Tekrar itidal çağırısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, IŞİD’e karşı operasyonların durmadığını, ancak ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortak devriyelerinin sayısını azalttığını ve Amerikan güçlerinin başka bir yere konuşlandırılmağını aktardı.

Ryder “Devriye sayılarını azalttık, çünkü bu devriyeleri SDG ile ortak yapıyoruz. Dolayısıyla onlar yaptıkları devriye sayısını azalttı” diye konuştu.

Patrick Ryder, ABD Savunma Sakanı Lloyd Austin’in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yakında bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi.

Getty Images Pentagon Sözcüsü, SDG devriyeleri azalttığı için ortak devriyelerin azaldığını belirtti.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

Amerikan askerleri genellikle ülkenin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) birlikte çalışıyor.

Türkiye ise SDG'nin omurgasını oluşturan Kürt Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) ve Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), "PKK'nın uzantısı" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Türkiye, 13 Kasım'da İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü saldırıdan PKK/PYD/YPG'yi sorumlu tutmuştu.

PKK ve YPG saldırılarıyla ilişkileri olmadığını açıklamış, saldırıyı üstlenen olmamıştı.

SDG, Türkiye'yi, saldırıyı "uzun zamandır planladığı sınır ötesi harekât için bahane olarak kullanmakla" suçluyor ve Türkiye'nin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kobani kentini ele geçirmesinden endişeli.