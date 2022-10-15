A Haber'den 'maden kazası' yayını: Mühendisle yapılan röportaja tepki yağdı!

40 kişinin ölümüne neden olan maden faciası bölgesinde yayın yapan A Haber'e sosyal medyada tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:21
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Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında 40 işçi hayatını kaybetti. İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'in olay yerinde yaptığı canlı yayın ise sosyal medyada gündem oldu.

A Haber muhabiri, söz konusu maden ocağında çalışan Çinli maden mühendisine, "Çin'deki ailenizle nasıl hasret gideriyorsunuz?”, “Çocuklarınız da mühendis mi olacak?" gibi sorular sordu.

Konuya ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan yurttaşlar, sorulan sorulara tepki gösterdi. 

İşte o tepkilerden bazıları...

 

 

 

 

 

 

 


Bartın Amasra madenci maden ocağı

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