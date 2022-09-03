A101'de 'barkod oyunu' iddiası: Bir günde yüzde 100 zam!
Marketlerinde yaklaşık 80 bin TL'ye tekne satacağını belirttiği broşürle dikkat çeken A101, son olarak 'barkod oyunu' iddiasıyla gündeme geldi. Marketin, ikili olarak satılan ürünlerin barkodlarını kasada 2 kez okuttuğu öne sürüldü. Fakat raflara 'tekli etiket' fiyatının yazılması isyan ettirdi.
Enflasyonun 20 yılın zirvesinde olduğu Türkiye'de, yurttaşlar hayat pahalılığı altında ezilirken; zincir marketler de ürünlerine günden güne zam yapmaya devam ediyor.
Son olarak, aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekne satışıyla sosyal medyanın gündemine oturan A101 marketleri için yeni bir iddia ortaya atıldı.
'BARKODU KASADA 2 KEZ OKUTUYOR' İDDİASI
Marketin, ikili olarak satılan ürünlerin barkodlarını kasada 2 kez okuttuğu ortaya çıktı. Fakat raflara tekli etiket fiyatının yazılması isyan ettirdi. Bu uygulamanın da merkez tarafından verilen bir karar olduğu iddia edildi.
'BİR GÜNDE YÜZDE 100 ZAM'
Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi Tevfik Kadan, A101 şubesinde yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Marketlerin yeni bir dolandırıcılık yöntemine başladığını ifade eden Kadan, bu oyunla birlikte bir günde yüzde 100 zam yapıldığını belirtti.
Kadan’ın paylaşımlarının tamamı şu şekilde...
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Benzin ve motorine yeni zam yolda!
- 'Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
- AKP 'siyasi yük' dedi, mesafe koydu
- Kurtulmuş'tan 'Gülşen' açıklaması