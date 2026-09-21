AB delegasyon başkanından Cumhuriyet tarihi yürüyüşü

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, dün, 2026 Avrupa Miras Günleri kapsamında, Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupalı mimarlarca inşa edilen Ankara’nın sembol mekânlarını ziyaret etti. Ulus’ta düzenlenen, 20 yurttaşın eşlik ettiği tura Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Pınar Sezginalp rehberlik yaptı.

Tur, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde başladı. Ardından sırasıyla Sümerbank Genel Müdürlüğü (Günümüzde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi), Ulus Zafer Anıtı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi, Gençlik Parkı ve Opera Binası’na gidildi. Bu yapıların Avrupalı mimarlarca tasarlandığı üzerinde duruldu.

‘KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR’

Büyükelçi Orav, konuşmasında, “Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de Avrupa Miras Günleri kutlanıyor. Ankara’daki etkinlikler gerçekten dikkat çekici. Daha önce Türkiye’de yaşamış olmama rağmen, burada hâlâ keşfedilecek çok şey var. Bugün, Türkiye’deki meslektaşlarıyla birlikte burada çalışmalara imza atmış olan, günümüzde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin mimarları hakkında bilgiler edindik. Bu durum, tarihteki bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor, ayrıca geleceğimizi şekillendirirken güzel bir örnek teşkil ediyor. Ortak geleceğimizde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var” sözlerini kullandı.