ABB Başkanı Yavaş, butlandan gelen sert açıklamalar sonrası CHP'den istifa etti: ‘Bağımsız devam edeceğim’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hem CHP’de kalması hem de YENİ Parti’yle görüşmesi üzerinden yaşanan gerilim, dün Yavaş’ın istifasıyla sonuçlandı. Gerilimin başında Yavaş, CHP’nin 9 Eylül’de yaptığı kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmadı. Yavaş aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Bunun üzerine CHP’den “Büyük bir hayal kırıklığı” açıklamaları yapıldı. Yavaş da gelen tepkiler üzerine YENİ Parti-CHP tartışmasında taraf olmayacağını belirterek “Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” dedi.

Yavaş, Erdoğan ziyaretiyle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu’yla hem de Özgür Özel’le görüştüğünü de paylaştı.

BUTLANDAN SERT ÇIKIŞ

Yaşanan bu gelişmelerden sonra dün CHP’nin butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Sarı, tüm belediye başkanlarının aidiyetini belli etmesi gerektiğini, Yavaş’ın da bu durumdan muaf olmadığını söyledi. Sarı “CHP’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir. Kimse kendisini CHP’den üstte görmesin. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili etkinlikler olunca tüm başkanların buna katılmasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken ‘Başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim’ diyemez. CHP genel başkanı bellidir. CHP’nin belediye başkanıysa herkes, o zaman genel başkanının CHP genel başkanı olduğunu kabul edecek. Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yapınca çıkacak tabloyla ayrıca bir değerlendirme yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘KENDİMİ ÜSTÜN GÖRMEDİM’

Sarı’nın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, CHP’den ayrıldığını duyurdu. CHP’de kaldığı sürece partiye bir zarar vermediğini vurgulayan Yavaş “Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Bugüne kadar CHP’yi küçük düşürecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım” dedi. Yavaş “Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘BAĞIMSIZ KALACAĞIM’

Açıklamasında son dönemde CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen başkanlara gönderme yapan Yavaş “Seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

TOPLANTILAR BAŞLAYACAKTI

Yavaş’ın bu kararında, CHP’nin gelecek haftadan itibaren partide kalan belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanlarıyla başlatmayı planladığı toplantıların da etkisi olduğu belirtiliyor. Yavaş’ın zaten tarafsız kalacağına ve bu tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağına ilişkin açıklamasından bu yana istifa konusunu düşündüğü söyleniyor. YENİ Parti kaynakları da CHP kaynakları da Yavaş’ın kararının “bireysel bir karar olduğunu” söylüyor.

ÖZEL’DEN ‘HAYIRLI OLSUN’ YORUMU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Yavaş’ın istifasıyla ilgili soruyu yanıtladı. İstifa sonrası Yavaş ile telefonda görüştüğünü ve “Hayırlı olsun” dediğini belirten Özel “Bundan sonraki süreçte Sayın Yavaş ve arkadaşlarımızın alacağı her karara saygılıyız” dedi.

Özel, CHP’den ayrılırken hem belediye başkanlarını hem de meclis üyelerini YENİ Parti’ye üye olmaya zorlamayacaklarını söylediklerini anımsatarak bu tavırlarını sürdüreceklerini belirtti. Butlan yönetiminin Yavaş’ın kendisini aramasından rahatsız olmasına tepki gösteren Özel, kendisinin yerel seçimlerdeki CHP genel başkanı olduğunu vurguladı. Özel “Ya benimsin ya kara toprağın diye bir şey yok. Hiçbir değer böyle denilerek israf edilecek bir durumda değil. Hele Sayın Yavaş gibi bir siyasetçinin, bir partinin atanmış yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Özel, bundan sonraki süreçte Yavaş’ın Ankara’ya sorumlu olduğunu kaydetti. Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı sorulan Özel “Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur. Bizim ilk günden beri yaklaşımımız şudur: Önemli olan bu iktidarı değiştirmek, yerine de herkesin yüzünü güldürecek bir iktidarı kurma niyetimiz var. ‘Bunun için sorumluluksa sorumluluk, fedakarlıksa fedakarlık’ dedik, aynı noktadayız. Mansur Bey’in bugünkü istifasını da böyle bir umudu ortadan kaldıran değil, böyle bir umudun sürmesini sağlayan bir yaklaşım olarak söylüyoruz” yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘KAZANDIRDIĞIM’ VURGUSU

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, istifa kararının ardından yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasındaki “Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir” vurgusu dikkat çekti. Yavaş’ın açıklamasındaki “Seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” sözlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu “Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz” dedi.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yavaş’ın istifa kararının ardından Ankara’daki bazı ilçe başkanları ve belediye meclisi üyeleri de istifa ettiğini duyurdu. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın CHP’den istifa ettiklerini ve bağımsız kalacaklarını duyurdu. Belediye meclisi başkanvekili Ertan Işık da istifa etti.

CHP'NİN ELİNDE 16 BELEDİYEDEN SADECE 2'Sİ KALDI

Ankara’daki bu son istifalardan sonra yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı 16 ilçe belediyesinden Çankaya ve Mamak, YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı. Sekiz belediye dün itibariyle bağımsız konumuna düştü. Haymana, Keçiören, Gölbaşı ve Kahramankazan belediyeleri ise AKP’ye katıldı. CHP'nin elinde sadece Etimesgut ve Yenimahalle belediyeleri kaldı.