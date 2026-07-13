ABB'den 'AHBAP' ile imzalanan protokolle ilgili açıklama: 'Söz konusu protokol ABB tarafından Kasım 2025’te tek taraflı olarak feshedilmiştir'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sosyal medya hesabından AHBAP ile imzalanan ortak hizmet protokolüne ilişkin açıklama yapıldı.

FESİH BELGELERİNİ PAYLAŞTI

Protokol ve fesihle ilgili belgelerin de eklendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında, Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü, 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı Belediye Meclisi kararının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, 26 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle edilmiştir. Protokole ilişkin belgeler de aşağıdaki ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AHBAP'A OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli listesine göre Haluk Levent ile birlikte Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S., A.Ö., K.Ö., N.E., G.Ö., E.D., M.Y., Y.C.E., T.S.B, İ.Ç., Y.K. ve E.Ö.Ç. gözaltına alındı.