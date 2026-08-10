ABB'den belediyelere ait taşınmazlara ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sosyal medya hesabından belediyeye ait taşınmazlara ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyelerin taşınmaz edinmesi, arsa ve konut üretmesi, bunları satması ve bu işlemlerden gelir elde etmesinin, kanunlarla açıkça düzenlenmiş bir yetki olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesi belediyelere; düzenli kentleşmenin sağlanması, konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla arsa üretme, konut ve toplu konut yapma, satma, kiralama, arazi satın alma ve trampa etme yetkisi vermektedir. Aynı Kanun’un 59/d maddesinde ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23/l maddesinde de 'Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri' büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında açıkça düzenlenmiştir.

''MEVZUATLA DÜZENLENEN BİR UYGULAMA''

Dolayısıyla belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi ve satışından gelir elde edilmesi, kanundan kaynaklanan ve mevzuatla düzenlenen bir uygulamadır. Bununla birlikte, taşınmaz satışları zaman zaman polemik konusu yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir tereddüde yer bırakmamak ve şeffaflık anlayışımızın gereğini yerine getirmek amacıyla taşınmaz satışlarına ilişkin bilgilere internet sitemizde de açıkça yer veriyor, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."