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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı bildirildi

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı bildirildi

6.08.2026 01:00:00
Güncellenme:
AA
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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı bildirildi

ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi.
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North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Caswell ilçesine bağlı Prospect Hill bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgede silahla vurulmuş çok sayıda kişinin bulunduğu, Caswell İlçe Şerif Ofisinin olayla ilgili eyalet yetkililerinden destek talep ettiği aktarıldı.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, yaralananların da olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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