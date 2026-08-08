Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'de yangına müdahale eden helikopter düştü: 2 kişiden haber alınamıyor

ABD'de yangına müdahale eden helikopter düştü: 2 kişiden haber alınamıyor

8.08.2026 00:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD'de yangına müdahale eden helikopter düştü: 2 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Utah eyaletindeki orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biri kaza yaptı. Helikopterde bulunan 2 kişiye ulaşılamazken, olayla ilgili arama çalışmaları sürüyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD'nin Utah eyaletindeki orman yangınına müdahalede bulunan helikopterlerden birinin kaza yaptığı ve içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA), Utah'taki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu yangını söndürmek için görev yapan 7 helikopterden birinin kaza yaptığı belirtilen açıklamada, helikopterin içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Utah'ta 27 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın yaklaşık 427 kilometrekarelik alana yayılmıştı. Yangın, yüzde 19 oranında kontrol altına alınmıştı.

İlgili Konular: #ABD #uçak #orman yangını