ABD’nin saldırı tehdidinin ardından… Hürmüz Boğazı çevresinde patlama sesleri

ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükselirken, Hürmüz Boğazı çevresinde patlama sesleri duyuldu.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası’na bağlı Mesen köyü çevresinde 5’ten fazla, boğaz yönünde ise 4 patlama sesi duyuldu.

ABD ordusunun İran’daki hedeflere yönelik saldırı başlattığını açıklamasının ardından bölgede hareketlilik daha da arttı. Keşm Adası’nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinden de patlama sesleri geldiği bildirildi.

ABD ORDUSU: İRAN’DA DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU HEDEFLERİNE SALDIRILAR BAŞLATTIK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki Devrim Muhafızları Ordusu’na ait hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatıldığını duyurdu.

İRAN’DAN MİSİLLEME

İran ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık vereceğini duyurmasının ardından, füze ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulundu.

TRUMP’TAN ‘DAHA BÜYÜK SALDIRI’ TEHDİDİ

ABD Başkan Donald Trump, İran'ın saldırıya misilleme yapması durumunda "çok daha sert ve daha yüksek bir düzeyde tekrar vurulacaklarını" paylaştı.

HÜRMÜZGAN VALİSİ: ABD DÜĞÜN TÖRENİNİ HEDEF ALDI

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldığını bildirdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Nefisi, ABD'nin, akşam saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki bazı noktalara yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Sirik ilçesindeki yerleşim bölgesine saldırarak Hürmüzgan eyaletinde bir kez daha "savaş suçu" işlediğini savunan Nefisi, saldırının Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentindeki bir konuta ve düğüne düzenlendiğini belirtti.

Nefisi, olayın hemen ardından yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Katar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, şu an Orta Doğu'da bulunan Amerikalıların daha dikkatli olması gerektiği ihtarı yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da öngörülemeyen bir tırmanma olasılığının bulunduğu, bunun için olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

Orta Doğu dışındaki yerlerde de ABD diplomatik tesislerinin saldırı hedefi olduğu belirtilen açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların, dünya çapında ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği ileri sürüldü.