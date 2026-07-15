Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'nin saldırısının ardından İran'da peş peşe patlamalar: 4 kent hedef alındı

ABD'nin saldırısının ardından İran'da peş peşe patlamalar: 4 kent hedef alındı

15.07.2026 23:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD'nin saldırısının ardından İran'da peş peşe patlamalar: 4 kent hedef alındı

ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Bender Abbas, Çabahar ve Rask kentlerinde patlama sesleri yükseldi. Yerel yetkililer, Ahvaz'da dört noktanın hedef alındığını, Bender Abbas'a ise çok sayıda füzenin isabet ettiğini açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD’nin İran’a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar ile Rask ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran basını, Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ahvaz’da en az 4 patlama sesinin duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan Hürmüzgan Valiliği, yerel saat ile 22.45’te ABD’nin Bender Abbas kentine saldırılarının başladığını, kente birkaç füzenin isabet ettiğini açıkladı.

Valilik, saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Huzistan Valiliği ise, Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

İlgili Konular: #ABD #İran