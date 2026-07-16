ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e askeri yardımın kesilmesi tasarısına ret

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla reddetti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarıya 104 üye "evet", 314 üye "hayır" oyu verdi ve 10 üye de "çekimser" oy kullandı.

DEMOKRATLAR OYLAMADA AYRIŞTI

Tek "evet" oyu veren Cumhuriyetçi"nin Massie olduğu tasarıya, Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

ABD medyasındaki haberlere göre ise oylamada, Demokratlar arasında keskin bir ayrım yaşandı. Buna göre, 103 Demokrat üye "evet" oyu kullanırken, 98 Demokrat "hayır" oyu verdi.