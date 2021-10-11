ABD'de donanmasında çalışan 2 mühendis gizli bilgileri vermekle suçlanıyor
ABD donanmasında çalışan bir mühendis ve eşi, ''nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili bilgileri yabancı bir ülkeye iletmekle" suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana Toebbe'nin Batı Virginia'da bir yıldan fazla bir süre gizli görevdeki yabancı bir ülke ajanıymış gibi davranan bir FBI ajanına gizli bilgileri sattıktan sonra tutuklandıklarını bildirdi.
BİLGİLERİ YABANCI BİR ÜLKEYE İLETMEKLE SUÇLANIYORLAR
Açıklamada, Toebbe ve eşinin "nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili bilgileri yabancı bir ülkeye iletmekle" suçlandığı kaydedildi.
Pazar günü mührü açılan mahkeme belgelerinde, aktif ulusal güvenlik erişim yetkisine sahip olan Jonathan Toebbe, "Nisan 2020'de yabancı bir hükümete sınırlı bilgi örneği ve daha fazlasını sağlama teklifi içeren bir paket gönderdiği ve ardından şifreli olarak iletişim kurmaya başladığı" ifade edildi.
Belgelerde, yabancı bir ülke ajanı diye FBI ajanına e-mail atan Toebbe'nin bu yazışmalarının aylarca devam ettiği ve binlerce dolarlık kripto para karşılığında gizli verileri satma anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.
'İYİ NİYET' ÖDEMESİ OLARK KRİPTO PARA
FBI ajanının, 8 Haziran 2021'de Jonathan Toebbe'ye "iyi niyet" ödemesi olarak 10 bin dolarlık kripto para gönderdiği ifade edilen belgelerde, iki hafta sonra Toebbe'nin Batı Virginia'ya gittiği ve eşinin gözcülük yaptığı sırada boş bir yapıya bir hafıza kartı bıraktığı belirtildi.
Daha sonra 20 bin dolarlık bir ödemenin ardından, Toebbe'nin FBI ajanına diskin kilidini açacak bir şifre verdiği kaydedildi.
Toebbe, Batı Virginia'da başka bir paket bırakma girişiminde bulunduğu 9 Ekim'de tutuklanmıştı.
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