ABD'de enflasyon rakamları açıklandı: Beklentilerin üzerinde
ABD'de enflasyon, mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesini gördü.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 artmıştı.
BENZİN FİYATINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU KÖRÜKLEDİ
Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 8,5 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri TÜFE'nin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi.
Yıllık enflasyon Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, şubatta yıllık bazda yüzde 7,9 seviyesindeydi. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.
Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.
ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENENDEN AZ ARTTI
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.
Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artmıştı.
Video Haberler
- Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı
- 'Aday' tartışmaları: Kulislerde neler konuşuluyor?
- BBC araştırması: Rus oligarkın 'tartışmalı' serveti
- 'Halüsinojen mantarlar' depresyona iyi gelebilir
- Aşure: Dünyanın en eski tatlısı
- ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
- ABD'de metro saldırısı: Bir şüphelinin kimliği açıklandı
- Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
- 'Sendika' binasına 'kumar' baskını
- Kadınların gizlice videolarını çeken 2 kişi gözaltında