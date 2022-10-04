AB'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: Üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor

04 Ekim 2022 Salı, 11:07

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye-Libya arasında imzalanan hidrokarbon mutabakat muhtırasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peter Stano, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'na yönelik AB'nin tutumunun "değişmediğini" hatırlattı.

Stano, söz konusu anlaşmaya değinerek, "Üçüncü Devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, deniz hukuku ile uyumlu değil ve üçüncü devletler için herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz" ifadelerini kullandı.

Stano, dün Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon mutabakatının "içeriği hakkında daha fazla açıklamaya ihtiyaç olduğunu" belirterek, "Bölgesel istikrara zarar verebilecek eylemlerden kaçınılmalıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için dün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklayan Çavuşoğlu, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi.