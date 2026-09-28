Abdulkadir Selvi'den 'fon krizi' kulisi: 'Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir'

Fon krizine ilişkin soruşturma devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidar partisindeki kulisleri köşesine taşıdı.

Fon krizinin ortaya çıkmasından bu yana AKP milletvekilleriyle görüştüğünü belirten Selvi, milletvekillerinin yaşananlara ilişkin "infial halinde" olduğunu aktardı.

Selvi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında "sürpriz tutuklamalar" yaşanabileceğini öne sürdü.

"AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİYLE KONUŞUYORUM. İNFİAL HALİNDELER"

Selvi, yazısında AKP içindeki havayı şu ifadelerle aktardı:

"Fon krizi patlak verdiği andan itibaren AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum. İnfial halindeler. Kim en ufak bir usulsüzlük yaptıysa hesabının sorulmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tavrı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in bu konuda yaptığı açıklamalar umut verici. Fon krizinin faturası borsanın yolunu bile bilmeyen gariban vatandaşa ödetilmemeli. Kimler haksız kazanç elde ettiyse faturayı da onlar ödemeli. “Herkes yer içer hesabı Dilber öder” durumu olmamalı. Bu millet İnci Taneleri dizindeki Dilber değil."

"FON KRİZİNİN FATURASI DA YÜKSEK KAZANÇ ELDE EDENLERDEN TAHSİL EDİLMELİ"

Selvi, geçmişte yaşanan finansal krizlere de değinerek şöyle devam etti:

"Bu ülkede banker krizi oldu, hesabı millet ödedi. Bankalar krizi oldu, faturayı yine millet ödedi. Ancak AK Parti iktidarı döneminde buna izin verilmedi. Bugün muhalefette olan Ali Babacan, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olduğu dönemde batık bankaların parasının millete ödetilmediğini çok net bir şekilde anlattı.

Fon krizinin faturası da yüksek kazanç elde edenlerden tahsil edilmeli."

MECLİS'TE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ İDDİASI

Fon krizinin siyasi boyutuna ilişkin de kulis bilgisi paylaşan Selvi, AKP'nin yeni yasama yılında Meclis'te adım atabileceğini belirtti:

"Bu olayın bir de siyasi boyutu var. Ona da değinmek istiyorum. AK Parti, Meclis açıldığında fon krizinin araştırılması için önerge verebilir. Böylece hem ön almış olurlar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavizsiz çizgisini sürdürürler."

"SÜRPRİZ TUTUKLAMALARA TANIK OLABİLİRİZ"

Selvi, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu savunarak yeni tutuklamalar yaşanabileceğini öne sürdü.

Selvi yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Pandoranın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir."