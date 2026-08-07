Abdulkadir Selvi’yi, Fatih Atik yalanladı: Yandaş gazetecilerde ‘Gürlek-Demirtaş’ muamması

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin Meclise sunulduğu saatlerde yapılan AKP MKYK toplantısının ayrıntılarını aktarmıştı.

Selvi, Gürlek'in toplantıda Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın mevcut düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini aktarmıştı.

ATİK: 'ÇERÇEVE YASA DEMİRTAŞ’I KAPSIYOR'

Atik, Selvi'nin yazısının gündeme gelmesinin ardından yaptığı paylaşımda, Gürlek'in TGRT'ye özel açıklama yaptığını, “Böyle bir açıklama yapmadım” dediğini yazdı ve paylaşımında, "Bugün yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç ise, Çerçeve yasanın Demirtaş’ı kapsadığı yönünde..." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ KAYNAKLARI, GÜRLEK VE AKP'Lİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜP İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Selvi’nin, terör örgütü PKK lideri Öcalan ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı yönündeki iddiasının DEM Parti’nin görüştüğü Gürlek ve AKP yetkilileri tarafından yalanlandığı aktarılmıştı.

DEM Parti yetkilileri, Adalet Bakanı Gürlek ve AKP yetkilileriyle temas kurmuş, hem Bakan Gürlek hem de AKP’li isimler, Abdulkadir Selvi’nin yazısında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

AKP yetkilileri ayrıca, bu konuda Selvi’nin aktardığı şekilde herhangi bir değerlendirme ya da görüşmenin yapılmadığını ifade etmişti.