Aç kalan yaban domuzları şehre indi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:01

Güncelleme: 31.10.2024 - 09:29

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim yerlerine inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.