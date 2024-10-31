Aç kalan yaban domuzları şehre indi

Aydın'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi.

Aç kalan yaban domuzları şehre indi
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DHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:01

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim yerlerine inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


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