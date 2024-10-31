Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Aydın'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi.
Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim yerlerine inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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