Acı ayrıntı ortaya çıktı... Darıca Sahili'nde bulunan 3 cesedin kimlikleri tespit edildi

Cevher Dudayev Parkı mevkiindeki sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kimlik tespiti için çalışmalar tamamlandı.
Cesetlerin G.S. (24), M.A.S. (17) ve B.S. (15) adlı 2'si kız 3 kardeşe ait olduğu tespit edildi.
Öte yandan kayıp kız kardeş B.S.'nin arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Cevher Dudayev Parkı mevkiindeki sahilde dün, hareketsiz halde duran bedenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.