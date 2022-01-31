Acı haberi İmamoğlu duyurdu: Ayşe Akgün yaşamını yitirdi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 14:54

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayan Hacı Ayşe Akgün, 31 Ocak Pazartesi günü Kuba Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Merkez Mahallesi’nde defnedildi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ayşe Teyzemiz 107 yaşında bir çınardı, aramızdan ayrıldı, üzgünüz.

Bugün son yolculuğuna uğurladığımız Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'ün annesi Ayşe Akgün’e Allah’tan rahmet; başkanımıza, tüm yakınları ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Ayşe Teyzemiz 107 yaşında bir çınardı, aramızdan ayrıldı, üzgünüz.



Bugün son yolculuğuna uğurladığımız Büyükçekmece Belediye Başkanımız @drhasanakgun’ün annesi Ayşe Akgün’e Allah’tan rahmet; başkanımıza, tüm yakınları ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/BZlqVOWuB2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 31, 2022



