Acıbadem'de mahalle sakinleri hafriyat kamyonlarına yolu kapattı
Acıbadem'de mahalle sakinleri, hafriyat kamyonlarının yaydığı toz nedeniyle tepki gösterdi.
Üsküdar'da Acıbadem Çeçen sokakta mahalleli, Benesta Acıbadem İnşaat'ın hafriyat kamyonlarının yaydığı toz nedeniyle yolu kapattı. AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunduklarını belirten mahalleli, çözüm üretilemediğini belirtti.
Acıbadem'de mahalleli Benesta Acıbadem İnşaat'ın hafriyat kamyonlarının yaydığı toz nedeniyle tepki gösterdi.
Kamyonlara yolu kapatan mahalleli, "Yürüyemiyoruz, pencere açamıyoruz, tozdan boğuluyoruz" dedi.
Acıbadem Muhtarı Semra Aydın şöyle konuştu:
"Defalarca yetkililere şikayette bulunduğumuz halde çözüm üretilmedi. Ağaçların yeşilliklerin de toza boğulduğu mahallemizde Üsküdar Belediyesi ve yetkililer çözüm bulana kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sağlıklı yaşam hakkımızı istiyoruz!"
İşte o fotoğraflar:
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Sinop'ta tarihi mezar bulundu
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Üniversite yönetiminden Alparslan Türkeş kararı
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Saat verildi: Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi
- Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak
- Acıbadem'de mahalleli hafriyat kamyonlarına yolu kapattı
- İstanbul’da korkutan görüntü
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı