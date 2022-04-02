Acıbadem'de mahalle sakinleri hafriyat kamyonlarına yolu kapattı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 17:37

Üsküdar'da Acıbadem Çeçen sokakta mahalleli, Benesta Acıbadem İnşaat'ın hafriyat kamyonlarının yaydığı toz nedeniyle yolu kapattı. AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunduklarını belirten mahalleli, çözüm üretilemediğini belirtti.

Acıbadem'de mahalleli Benesta Acıbadem İnşaat'ın hafriyat kamyonlarının yaydığı toz nedeniyle tepki gösterdi.

Kamyonlara yolu kapatan mahalleli, "Yürüyemiyoruz, pencere açamıyoruz, tozdan boğuluyoruz" dedi.

Acıbadem Muhtarı Semra Aydın şöyle konuştu:

"Defalarca yetkililere şikayette bulunduğumuz halde çözüm üretilmedi. Ağaçların yeşilliklerin de toza boğulduğu mahallemizde Üsküdar Belediyesi ve yetkililer çözüm bulana kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sağlıklı yaşam hakkımızı istiyoruz!"

İşte o fotoğraflar: