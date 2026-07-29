Açık Radyo, RTÜK'ün lisans iptali kararını AYM'ye taşıdı

Türkiye’de bağımsız medyanın önemli temsilcilerinden Açık Radyo'nun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından karasal yayın lisansının iptal edilmesiyle başlayan hukuki süreçte yeni bir adım atıldı.

Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının ardından Açık Radyo, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Mart ayında radyo ekibi ve avukatları tarafından kamuoyuyla paylaşılan hukuki sürecin ardından Danıştay'ın verdiği karar üzerine yapılan başvuruda; ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ölçülülük ilkesi bakımından çok sayıda anayasal ihlalin bulunduğuna dikkat çekildi.

Açık Radyo tarafından yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

"Taleplerimizin reddine dair tek bir gerekçe dahi sunmayan Danıştay kararı, açıkça ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale oluşturan ve toplumun haber alma hakkını yok sayan RTÜK kararındaki keyfiliği ve hukuka aykırılığı onamış olmakla; ileriye dönük, tüm yayın kuruluşları başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan her birey yönünden ifade özgürlüğü ve hukuk güvenliği noktasında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu sebeple, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Açık Radyo'nun 24 Nisan 2024 tarihindeki canlı yayınına katılan bir konuğun, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajını anarak o gün gerçekleştirilen anmalardan söz ederken "soykırım olarak adlandırılan" ve "Ermeni soykırımı anması" ifadelerini kullanması üzerine RTÜK, radyoya üst sınırdan idari para cezası vermiş ve ilgili programın beş kez durdurulmasına karar vermişti.

RTÜK tarafından elektronik ortamda tebliğ edilen kurul kararının, yayın durdurma tarihlerinin yer aldığı eki teknik nedenlerle açılamamıştı. Açık Radyo bu durumu RTÜK'e bildirmesine karşın herhangi bir yanıt alamamıştı. Ardından RTÜK, 3 Temmuz 2024 tarihinde yayın durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle radyonun karasal yayın lisansını iptal etmişti. Açık Radyo, idari para cezasını ödemiş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına karşın, savunması alınmadan ve teknik aksaklıklar dikkate alınmadan lisans iptaline karar verildiğini belirtmişti.

Açılan davalarda Açık Radyo; yayında kullanılan ifadelerin ulusal ve uluslararası hukuk bakımından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve uygulanan yaptırımların ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu hukuki ve bilimsel görüşlerle ayrıntılı olarak ortaya koymuştu. Buna karşın, ilk derece ve istinaf mahkemeleri davaları reddetmişti. Danıştay tarafından da temyiz taleplerinin reddedilmesinin ardından Açık Radyo, süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.