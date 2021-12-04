Acil doktorundan sahte içki uyarısı: Tüm zehirlenmelerden en tehlikesi

04 Aralık 2021 Cumartesi, 10:54

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, yılbaşı öncesi sahte içki konusunda uyarılarda bulundu. Van’da da sahte içki zehirlenmesiyle acil servise başvuranların olduğunu belirten Dr. Tatlı, "Sahte içki zehirlenmesiyle maalesef Van'da da acil servisimize gelen vakalar oluyor. Yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda Van'da ve Türkiye'nin diğer kentlerinde ciddi manada sahte içki ele geçiriliyor. Sahte içki konusunda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Sahte içki zehirlenmelerinin, acil doktorlar olarak gördükleri tüm zehirlenmeler arasında en tehlikelilerinden olduğuna dikkat çeken Dr. Mehmet Tatlı, “Genelde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Ölümcül olmasa bile körlükle sonuçlanabiliyor. Körlük çok ciddi bir uzuv kaybıdır" diye konuştu.

"ÖLÜM VEYA KÖRLÜKLE SONUÇLANIYOR"

Özellikle yılbaşı öncesi yüksek miktarda sahte içki üretimi olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Tatlı, içki tüketicilerinin özellikle bandrollerine, aldıkları yerlere ve fiyatlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtertek "Ucuz alacağız diye merdiven altı yerlerden kullanacakları alkoller onların ölümüne neden olabilir. Bizim gördüğümüz alkol bağımlısı kişiler bu yöntemlere başvuruyorlar. Ve maalesef ölümle veya körlükle sonuçlanıyor. Bu vatandaşlarımızın veya yakınlarının bu kişileri alkol rehabilitasyon merkezlerine getirip tedavilerini yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.