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Acil olarak geri çağırıldı: Ünlü zincir marketin ürünleri raflardan toplatılıyor

Acil olarak geri çağırıldı: Ünlü zincir marketin ürünleri raflardan toplatılıyor

12.07.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Acil olarak geri çağırıldı: Ünlü zincir marketin ürünleri raflardan toplatılıyor

Metro Market'in "Metro Chef" markalı beyaz ve siyah susam tohumları, yasal limitin üzerinde klorpirifos maddesi içerebileceği şüphesiyle Fransa'da raflardan toplatılıyor. Ürünler "acil" olarak geri çağrıldı.
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Metro Market bünyesinde tüketicilere sunulan iki farklı susam ürünü için Fransa’da acil geri çağırma kararı alındı.

Resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre, "Metro Chef" markasına ait beyaz ve siyah susam tohumlarında, yasal sınırların üzerinde klorpirifos (chlorpyrifos) adlı böcek ilacı (pestisit) kalıntısı bulunma ihtimali tespit edildi.

GERİ ÇAĞIRILDI

Yetkililer, halka söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmeme ve ücret iadesi almak üzere satın aldıkları mağazalara geri götürme çağrısında bulundu.

Uzun yıllar boyunca tarım sektöründe; meyve, sebze, tahıl ve yağlı tohumlardaki zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan klorpirifos, organofosfat grubuna ait bir böcek öldürücü olarak biliniyor. Zararlı haşerelerin sinir sistemini çökertme mekanizmasıyla çalışan bu kimyasal, benzer bir süreçle insanlar üzerinde de nörotoksik etkiler oluşturabiliyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2019 yılında yayımladığı bilimsel raporda klorpirifos için "güvenli bir maruziyet sınırı" belirlenemediğini duyurdu.

Maddenin DNA hasarına (genotoksisite) yol açma şüphesi ve gelişimsel nörotoksik etkileri nedeniyle ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Birliği, 2020 yılında kimyasalın kullanım onayını yenilemeyerek tarımdaki kullanımını tamamen sonlandırdı.

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