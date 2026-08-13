Açılım Süreci sürerken, Bakanlık HTŞ kapsamında arama listesini daraltıyor: 3 HTŞ'li ve 1 El-Kaide'li listeden çıkarıldı

AKP, ABD'yle uyumlu yürüttüğü dış politikası kapsamında Suriye'de 60 yıllık sosyalist-laik BAAS Rejimi'ni devirip yönetimi ele geçiren cihatçı-köktendinci HTŞ yönetimine desteğini sürdürüyor. HTŞ, halihazırda Türkiye tarafından terör örgütü sayılsa da İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde yapılan güncellemelerle HTŞ'lileri kademe kademe siliyor.

HTŞ'NİN LİDER KADROSU LİSTEDEN SİLİNDİ

Terörle arananlar listesinde HTŞ'nin 8 Aralık 2024'te Suriye yönetimini ele geçirene kadar 13 HTŞ'li isim bulunuyordu. Bakanlık söz konusu tarihten itibaren güncelleme kapsamında listeyi daraltmaya başladı. İlk etapta; turuncu listeden Savaş Özaslan, sarı listeden Şenol Işık ve gri listeden Sait Ali Gürsoy, Kenan Canlı ve Nedim Koparal silindi. Ardından, El-Kaide ve HTŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı listede aranan "Muhtar Türki" kod adlı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından kurulan yeni Suriye Ordusu'na tuğgeneral rütbesiyle atanmasıyla listeden çıkarıldı. Böylece HTŞ'nin lider kadrosu listeden silindi.

LİSTE 5'E DÜŞTÜ

Bu temizliğin ardından ise en son sarı listedeki Tahsin Baykara ile gri listedeki Furkan Akkuş ve Mehmet Özbek de terörle arananlardan çıkarıldı. Bu son silmeyle halihazırda sarı listeden Cemal Dinler, gri listeden Hüseyin Demir, Muhammed Ertoy, Muhammet Ahmet Bahçacı ve Orhan Çelik'in aranması sürüyor.

1 EL-KAİDE'Lİ DE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Bakanlığın, HTŞ ile birlikte El-Kaide'den aranan kişilerde de silme işlemi yaptığı görüldü. Bu kapsamda; sosyal medyada kendisini "savaş muhabiri/gazeteci olarak tanıtan Abdussamed Dagül de sarı listeden silindi. 25 kişinin ise El Kaide kapsamında araması sürüyor.