Acıpayam'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, karayolunun karşısına geçmeye çalışan Emel Karababa (40), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yassıhöyük Mahallesi Denizli-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında, karayolunun karşısına geçmek isteyen Emel Karababa'ya, Denizli'den Antalya istikametine giden M.A.'nın kullandığı SZ BF1 İsviçre plakalı otomobil çarptı. Karababa, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Karababa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Karababa'nın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de Karababa'ya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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