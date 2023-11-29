Acun Ilıcalı’nın takımının sponsoru tutuklandı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:47

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:47

Kripto para borsası Tomya ile ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyaya göre, Musa Ekmekçioğlu isimli bir kişi 211 bin 500 dolar, dolandırıldığı iddiası ile şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu, kendisini arayan ve Tomya’da çalıştığını söyleyen Muammer Uslu’nun, kripto para ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Kripto varlıklara ilgisinin olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu’nun yatırdığı paranın yönetimini Uslu yaptı. Uslu bir süre sonra, Ekmekçioğlu’nu ‘İdol FX’ adındaki Forex sisteminin müdürü olduğunu söylediği Halil Demir ile tanıştırdı. Demir, kaldıraçlı sistemler olarak da bilinen Forex’e para yatırarak yüksek kazanç elde edebileceğini söyledi.

PARASINI ALAMAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Halk Tv’den Dinçer Gökçe‘nin haberine göre, sisteme Ekmekçioğlu adına birçok kez işlem yapıldı. Bir süre sonra İdol FX ile ilgili çok sayıda şikâyetin olduğunu birçok kişinin dolandırıldığını öğrenen Ekmekçioğlu, parasını alamayınca şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu dışında başka kişilerin de benzer şekilde dolandırıldığı anlaşıldı.

5 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

5 ay boyunca teknik ve fiziki takip de yapılan soruşturma sonrası geçen 24 Kasım sabahı operasyon düğmesine basıldı. İstanbul merkezli soruşturmada 8 ilde daha eş zamanlı gözaltılar yapıldı. Listedeki 32 kişiden 25’i gözaltına alındı. Bu kişilerden 1’i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11’i ise tutuklandı.

ŞİRKETİN SAHİBİ DE DANIŞMANI DA TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında, 10 milyon sermayeli Tomya Teknoloji AŞ’nin sahibi Yavuz Usta’nın yanı sıra, bu şirkette kısa bir süre danışmanlık yapan Ekonomist Ece Pulaş ile birlikte Muammer Uslu, Kemal Tutuman, Halil Demir, Hacı Yusuf Alagöz, Yusuf Almaz, Abdulkadir Çakır, Gözdenur Kulaber, Hüseyin Kayra, İbrahim Bayrak tutuklandı. Diğer şüpheliler ise çeşitli adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden bir kısmının Tomya’nın eski çalışanı oldukları anlaşıldı. Bu isimler arasında yer alan Gözdenur Kulaber’in Şubat 2022’de ayrıldığı görüldü.

“5 HAFTA ÇALIŞTI BU SÜREÇTE EĞİTİM VERDİ”

Ece Pulaş’ın avukatı Osman Özdoğan, Halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin sermaye piyasalarında danışmanlık yaptığını ve eğitim verdiğini ifade ederek “Müvekkilimin ne soruşturmaya konu firmalarla ne de Tomya ile bir ortaklığı ya da imza yetkisi bulunmuyor. Bu şirkete sadece 5 hafta kadar bir süreyle eğitimler düzenlemiş. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımına sponsor olunmasına güven duyarak Tomya firmasıyla ilişki kurmuş. Buna rağmen, soruşturma makamlarınca kendisinin bu şirketle daha sıkı bir bağı varmış gibi değerlendirmeye tabi tutulması kabul edilebilir değil” dedi.

“BU FİRMAYA PARA YATIRMAYIN DİYE UYARMIŞ”

Avukat Özdoğan açıklamasının devamında “Müvekkilim soruşturmaya konu Tomya firmasındaki sıkıntıları görüp bu şirketle ilişkisini sona erdikten sonra bu firmaya güvenmediği ve asla para yatırılmaması gerektiği hususlarında irtibatta olduğu kişileri bilgilendirmiştir. Hatta büyük bir iş adamının milyonlarca dolar para yatırmasını engelleyerek zarar görmemesini sağlamış. Bu husus, savcılık dosyasında yer alan konuşma içerikleriyle sabit. Buna rağmen müvekkilim hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin adil ve ölçülü olduğunu söylemek güç” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI’NIN SPONSORU OLMUŞ

‘Dolandırıcılık’ soruşturmasına konu olan kripto para borsası Tomya geçen yıl, Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Premier Ligi takımı Hull City’nin sponsoru olmasıyla adını duyurmuştu. Törene, şirket sahibi Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın yanı sıra Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan da katılmıştı. Konu ile ilgili görüşünü almak üzere aradığımız şüpheli avukatlarından biri ise, bu aşamada görüş bildirmek istemediğini bildirdi.