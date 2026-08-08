Adadan, adaya denizin içinden yürüyerek geçiyorlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz, sunduğu sıra dışı deneyimle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle yaz aylarında deniz suyunun çekilmesi ve sığlaşmasıyla birlikte oluşan doğal geçit sayesinde ziyaretçiler, denizin içerisinden yürüyerek bir adadan diğerine ulaşabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğrafların ardından bölgeye olan ilgi her geçen gün artarken, yüzlerce kişi bu farklı deneyimi yaşamak için Yalancı Boğaz’ı ziyaret ediyor. Zaman zaman bel hizasına kadar yükselen su seviyesinde gerçekleştirilen geçişler, ziyaretçilere keyifli ve farklı anlar yaşatıyor.

Doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge, Ayvalık turizminin ilgi gören noktaları arasında yer alırken, ziyaretçiler hem yürüyüş yapıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.