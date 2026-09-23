Yeni başkanvekili seçimi için toplanan mecliste 4 turun sonucunda Adalar Belediye Başkanvekili Kemal Türkyılmaz oldu. Adalar Belediye Başkanvekili Kemal Türkyılmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Adalar Belediye Başkanvekili Kemal Türkyılmaz kimdir? İşte ayrıntılar...
ADALAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ İSTİFA MI ETTİ?
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet alma" iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı. Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevinden istifa etti.
ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?
Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un "sağlık sorunları" gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili seçimi için belediye meclisi toplandı.
Seçimin ilk turunda AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. İkinci turda CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan ve AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 4'er oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.
CHP ve Yeni Parti’nin 3. tura katılmama kararının ardından seçimi AK Parti’nin adayı 5-0 önde tamamladı.
İki partinin katılmadığı 4'üncü tur sonucunda da Adalar Belediyesi Başkanvekilliği AKP'ye geçti.
KEMAL TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Adalar Belediye Başkanvekili Kemal Türkyılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Adalar Belediye Meclisi'nde AKP grubunda yer alan isimlerden biri olarak görev yapıyordu.
13 Nisan 2024 tarihli resmi meclis toplantısı duyurusunda Türkyılmaz, AKP Belediye Meclis Üyesi olarak yer aldı.