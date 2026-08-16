Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 64 orman yangınıyla ilgili 11 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 64 orman yangınıyla ilgili 11 tutuklama

16.08.2026 12:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 64 orman yangınıyla ilgili 11 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 64 orman yangınına ilişkin 11 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek ayrıca son bir haftada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son bir haftada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Image

"11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

1 Haziran 2026’dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir."

"YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR"

Bakan Gürlek, sorumluların adalet önünde hesap vereceklerini belirterek şunları söyledi:

"Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır.

Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."

İlgili Konular: #orman yangınları #Akın Gürlek

İlgili Haberler

Marmaris'te orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı
Marmaris'te orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde devam etti. Bugün saat 15.30 itibarıyla yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangına müdahaleye giden orman aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yangına müdahaleye giden orman aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına desteğe giden orman aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek yangın çıkardı!
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek yangın çıkardı! Beyoğlu'nda, iddiaya göre Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek, stadın yanında bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki daireye isabet ederek yangına neden oldu. Yangın sırasında dairenin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.