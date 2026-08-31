Adalet Bakanı Akın Gürlek bilançoyu açıkladı: Orman yangınları soruşturmasında 15 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana 97 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 69 şüphelinin tespit edildiğini, 15'inin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22-30 Ağustos arasında çıkan 22 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 23 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. Gürlek, bu şüphelilerden 3’ünün tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 1’inin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu kaydetti.

Gürlek, 1 Haziran’dan bugüne kadar çıkan 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde ise toplam 69 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 15’inin tutuklandığını ve 30’u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildiren Gürlek, 1 şüphelinin gözaltında olduğunu ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

“YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ AYRINTISINA KADAR ARAŞTIRILIYOR”

Cumhuriyet başsavcılıklarının kolluk birimleri ve orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum: Kasıtlı, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin.”