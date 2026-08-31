Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adalet Bakanı Akın Gürlek bilançoyu açıkladı: Orman yangınları soruşturmasında 15 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek bilançoyu açıkladı: Orman yangınları soruşturmasında 15 tutuklama

31.08.2026 13:06:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Adalet Bakanı Akın Gürlek bilançoyu açıkladı: Orman yangınları soruşturmasında 15 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana meydana gelen 97 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 69 şüphelinin tespit edildiğini ve 15'inin tutuklandığını açıkladı. Yangınların çıkış nedenlerinin titizlikle araştırıldığını belirten Gürlek, kasıt veya ihmali bulunanların cezasız kalmayacağını vurguladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana 97 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 69 şüphelinin tespit edildiğini, 15'inin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22-30 Ağustos arasında çıkan 22 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 23 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. Gürlek, bu şüphelilerden 3’ünün tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 1’inin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu kaydetti.

Gürlek, 1 Haziran’dan bugüne kadar çıkan 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde ise toplam 69 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 15’inin tutuklandığını ve 30’u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildiren Gürlek, 1 şüphelinin gözaltında olduğunu ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

“YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ AYRINTISINA KADAR ARAŞTIRILIYOR”

Cumhuriyet başsavcılıklarının kolluk birimleri ve orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum: Kasıtlı, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin.”

İlgili Konular: #orman yangınları