Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Girne'de batan gemiye ilişkin açıklama: 'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında, Mersin Taşucu seferini gerçekleştiren Filo Denizcilik’e ait katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta su alarak battı. İçerisinde 267 kişinin bulunduğu belirtilen gemide yaşanan facia sonrası bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.
237 KİŞİ KURTARILDI, 23 KİŞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR
Girne Limanı'nda yürütülen çalışmaları yerinden takip eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazaya ilişkin son durum verilerini paylaştı. Alabora olan gemiden 237 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirten Üstel, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Denize düşen ve kayıp olan 23 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise çok sayıda geminin katılımıyla kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.
BAKAN GÜRLEK: "TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLDİ"
Yaşanan kazanın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye ve bilgilendirme mesajı yayımladı. Türkiye ve KKTC kurumlarının koordineli şekilde hareket ettiğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı açıklarında, Girne’den Mersin Taşucu’na seyir hâlinde olan yolcu gemisinin su alması sonucu alabora olduğunu üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazanın ardından KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının, tüm imkân ve kabiliyetler seferber edilerek kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü yakından takip ediyoruz. Kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."