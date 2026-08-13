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Adalet Bakanı duyurdu: Emir Yuşa Atıcı dosyası yeniden ele alındı

Adalet Bakanı duyurdu: Emir Yuşa Atıcı dosyası yeniden ele alındı

13.08.2026 22:44:00
Güncellenme:
ANKA
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Adalet Bakanı duyurdu: Emir Yuşa Atıcı dosyası yeniden ele alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 yıl önce yorgun merminin isabet etmesi sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın dosyasının Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden ele alındığını açıkladı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon programı kapsamında Emir Yuşa Atıcı’nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Gürlek, "5 yıl önce, yorgun merminin isabet etmesi sonucu henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile Trabzon programımız vesilesiyle bir araya geldik. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızca yeniden ele alınan dosyada, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tüm deliller titizlikle yeniden incelenmektedir. Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Emir Yuşa evladımıza bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum." dedi.

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