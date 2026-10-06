Adalet Bakanlığı'nın 150 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımına ilişkin ilanı yayımlandı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartları ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 150 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?
İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı sınavı için başvurular 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezlerinden veya adayların bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Başvuru merkezlerinin listesi, başvuru süresi boyunca ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak.
Başvuru süresini kaçıran adaylar için 5 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak.
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak adayların İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı olarak atanabilmeleri için ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Buna göre adaylarda şu koşullar aranıyor:
- Türk vatandaşı olmak.
- Yazılı sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Bu kapsamda 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecek.
- Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programından mezun olmak. Yurt dışında eğitim alan adayların ise denklik belgesine sahip olması gerekiyor.
- Görevi yerine getirmeye engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması.
- Belirtilen ağır suçlar kapsamında mahkûmiyeti bulunmamak. Bu kapsamda kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak; ayrıca devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.