Adalet Bakanlığı'nın 150 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımına ilişkin ilanı yayımlandı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartları ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 150 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı sınavı için başvurular 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezlerinden veya adayların bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Başvuru merkezlerinin listesi, başvuru süresi boyunca ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için 5 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı olarak atanabilmeleri için ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Buna göre adaylarda şu koşullar aranıyor: