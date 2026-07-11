Binlerce kişinin umutla beklediği sonuç açıklaması öncesinde gözler resmi duyurulara çevrilirken, süreçte yaşanacak her yeni gelişme büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin başvuru sonuçları, resmi duyurunun yapılmasının ardından Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ilgili platformdan sorgulayarak süreçle ilgili tüm detaylara ulaşabilecek.
ADALET BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
- İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
- Zabıt Katibi: 5.259 kişi
- Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
- Mübaşir: 1.041 kişi
- İcra Kâtibi: 900 kişi
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
- Psikolog: 410 kişi
- Teknisyen: 322 kişi
- Büro Personeli: 316 kişi
- Hemşire: 286 kişi
- Sosyal Çalışmacı: 90 kişi