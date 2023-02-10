Adalet Bakanlığı'ndan 10 ile 'defin işlemi' yazısı
Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerde defin işlemlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için cumhuriyet başsavcılıklarına yazı gönderildi.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce depremden etkilenen 10 ilin
cumhuriyet başsavcılıklarına 'Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen
Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı İşlemleri' konulu yazı
gönderildi.
Yazıda; depremler nedeniyle yaşanan yıkımın büyüklüğü, iklim
koşulları, köylerdeki cenazelerin ölü muayene işlemlerinin yapıldığı yerlere
taşınamaması, köylerde yeterli sağlık mensubunun bulunmaması, cenazelerin bir
an evvel durum tespitlerinin yapılıp defin işlemlerinin yapılmasında zorunluluk
bulunmasına dikkat çekilerek alınması gereken önlemler sıralandı.
Yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Köylerde muhtarlar tarafından muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri ve durumları tespit edilerek bu kişiler tarafından düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde; vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanacak.
Ölü
muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından görüldü yapılacak, defin
ruhsatı düzenlenecek. Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde
teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenaze
kayıt altına alınmak suretiyle defin ruhsatı düzenlenecek. Cenazenin
defnedildiği yer ve mezarlık kayıt altına alınacak."
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