Adalet Peşinde Aileleri Platformu, adli yıl başlangıcında yargıdan isteklerini dile getirdi: ‘Geçmiş adli yıllardan alacaklıyız!’

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, yarın başlayacak yeni adli yıl öncesinde bugün, deprem davalarına ilişkin Çağdaş Hukukçular Derneği'nde basın toplantısı düzenledi. Aileler adına basın açıklamasını, depremda yakınlarını kaybeden Avukat Eren Can ve Avukat Duygu İnegöllü yaptı.

Avukat Duygu İnegöllü, 4 yıldır yaşanan dava durumlarına ilişkin bilgiler verdi. Avukat Eren Can ise “acil taleplerini” sıraladı. Can, isteklerini madde madde sıralayarak hepsine açıklık getirdi. Depremin üzerinden 3,5 yıl geçmiş olmasına karşın iddianamesi hazırlanmayan yapılar olduğunu anımsatan Can, “6 Şubat depremlerinin üzerinden 1302 gün, 4 adli yıl geçmesine rağmen adalet hâlâ sağlanmadı. Yarın itibarıyla bir adli yıl daha başlıyor. Bizler ise ‘geçmiş adli yıllardan alacaklıyız!’ Aralarında 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Rana Apartmanı ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Arı Apartmanı’nın da bulunduğu onlarca dosyada iddianameler hâlâ hazırlanmadı... Buradan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sesleniyoruz: Başta bu yapılar olmak üzere soruşturma aşamasındaki tüm dosyaların iddianameleri hazırlansın! Geç gelen adalet, adalet değildir” dedi.

"İMAR BARIŞI, ÖLÜM GETİRDİ"

Deprem sanıklarına ‘iyi hal indirimi’ uygulanmasını eleştiren Can, İçişleri Bakanlığı’na seslenerek “Şükrü İşitmen, Hacı Mehmet Ersoy, Hasan Aslan, Faik Öğüt, Fatoş Sakarya, Füsun Gamsız” gibi firari sayılan isimlerin bir an önce yakalanmasını istedi. İktidarın attığı ‘imar barışı’ adımının “ölüm getirdiğini” aktaran Can, “Depremde Malatya’da 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans. Yargılama sürecinde bu yapının ‘İmar Barışı’ kapsamında 12 daireden 42 daireye çıkarıldığı belirlendi. 5 sanığa verilen ‘cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri ve sabıkasız olması’ gerekçesiyle uygulanan ‘iyi hal indirimi’yle 12 yıl 6 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi; ancak sanıklar tutuklanmadı. 31 kişinin ölümünün başsorumlusu bu ‘İmar Barışı’nı çıkaranlardır” ifadelerini kullandı.

"SANIKLARLA KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ TİCARET KABUL EDİLEMEZ’

Can, deprem sanıklarının kamu kurumlarıyla olan ticari ilişkilerine de dikkat çekti. Can, “Kahramanmaraş’ta depremde 6 aylık Asude bebekle birlikte 35 canımızı yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında, ‘olası kastla öldürme ve yaralama’ suçundan yargılanan ve cezaevinde bulunan sanıkların firmalarından kamu kurumlarına yapılan dondurma satışları ve verilen ihlaler kabul edilemez. Deprem sanıklarıyla yapılan ihalelere ve satışlara son verilsin” diye konuştu. Kamu görevlileri hakkında bazı kişilere yönelik soruşturma izni verilmemesine tepki gösteren Can, “Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ile ilgili, Hatay Valiliği’nin eski başhekimler ve eski il sağlık müdürleri hakkında soruşturma izni vermeme kararına yapılan itirazlar reddedildi. İlk defa bir deprem dosyasında, hem Valilikte hem de İstinaf’ta soruşturma izni verilmedi; çünkü soruşturma izni verilmeyenler arasında, şu an Hatay’ın AKP İl Başkanı ile Yargıtay Başkanı’nın kardeşinin yer aldığı bilinmektedir. Koskoca bir devlet hastanesinin yönetimi, denetimi ve karar yetkisi sadece sanık Mustafa Hambolat’ta mı, eski başhekimlerin, il sağlık müdürlerinin, Sağlık Bakanlarının hiç mi sorumluluğu yok” dedi.

"YARGI BAĞIMSIZ MI?"

Can, eski Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz’a, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e, eski ve mevcut AKP’li Nurdağı Belediye Başkanları Mehmet Yıldırır, Orhan Yılmaz, Ökkeş Kavak, eski MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kemal Tuna ve eski İslahiye Belediye Başkanı Nuri Köse hakkında soruşturma izni verilmemesine de tepki gösterdi. Soruşturma izni verilmesinin ardından “yargılama sürecinde aklanan” kamu görevlilerine de dikkat çeken Can, “Yerel mahkeme; binanın yapıldığı dönemin Osmaniye Belediyesi İmar Müdürü olan ve ardından MHP’li Osmaniye Belediye Başkanlığı yapan Kadir Kara’nın da aralarında bulunduğu 4 sanığa 21 yıl hapis cezası verdi. Kadir Kara ve belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun, iki gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kadir Kara'nın, 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tahliye kararını veren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı ortaya çıktı. Yargı bağımsız mı?” dedi.

AİLELERDEN ADLİ YIL EYLEMİ

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, yarın Yargıtay binasında yapılacak adli yıl açılışına karşı eylem yapma kararı aldı. Platform üyeleri, yarın saat 12.30’da Ahlatlıbel Parkı’nda buluşarak Yargıtay binası önüne yürüyecek.